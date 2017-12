Mariah Carey a Janet Jackson budú spievať spolu

31. jan 2006 o 13:30 SITA

BRATISLAVA 31. januára (SITA) - Popová diva Mariah Carey a jej kolegyňa Janet Jackson spoja sily a naspievajú spoločnú skladbu. Producent Jermaine Dupri, ktorý je zároveň Janetiným priateľom, sa dohodol s producentom posledného albumu Mariah Carey - The Emanicipation of Mimi. "Myšlienka, že by mohli spolu naspievať skladbu, ma zaneprázdňuje už niekoľko týždňov," povedal Dupri pre televíznu stanicu MTV. Najťažšie na všetkom bude napísať skladbu, ktorá by sa hodila pre obe speváčky. Každá z nich má totiž svoj vlastný štýl. "Keď pracujete s takýmito osobnosťami, nemôžete zatieniť ani jednu z nich," dodala Dupri. Mariah aj Janet musia byť v skladbe rovnocennými partnerkami, inak medzi nimi hrozí konflikt.

Mariah Carey už v minulosti spievala skladbu po boku famóznej Whitney Houston. Hit s titulom When You Believe naspievali v roku 1998.