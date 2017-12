Nový film Iné svety je iba taký absurdný ako sám život

BRATISLAVA 31. januára (SITA) - V polovici februára sa do slovenských kín dostane nový slovensko-český dokumentárny film s názvom Iné svety a podtitulom Made in Šariš. Nový celovečerný film hovorí o originalite ...

31. jan 2006 o 15:20 SITA

BRATISLAVA 31. januára (SITA) - V polovici februára sa do slovenských kín dostane nový slovensko-český dokumentárny film s názvom Iné svety a podtitulom Made in Šariš. Nový celovečerný film hovorí o originalite v čase globalizácie vo veľmi svojskom východoslovenskom regióne Šariš.

Film prináša príbehy šiestich hrdinov žijúcich na konci globalizovaného sveta. Iné svety vypovedá o priestore, ktorý mení svoju podobu. Podľa režiséra filmu Marka Škopa sa z tradičných spoločenstiev súčasnej spoločnosti originalita postupne vytráca. S tímom ľudí, ktorý na filme pracoval, sa však snažil zachytiť a zobraziť krásu individuality. Azda aj preto je každý zo šiestich ľudí veľmi špecifický, rovnako ako aj ich osudy.

Film Iné svety sa začína obrazom 84-ročného Jána Lazoríka z Krivjan, ktorý najsilnejšie vyjadruje boj o identitu tradičných spoločenstiev v globálnom svete. Lazorík vystúpi na zrúcaninu Šarišského hradu. "Som tu, aby som z tejto výšiny ako biblický prorok Izaiáš vykričal záhubu a omyl dnešného ľudstva. Napríklad v mojej dedine vydávajú školáci časopis s básňami: Nás je päť, máme vnadnú pleť, pijeme Pepsi, chceme byť sexi," hovorí Lazorík v úvode. Už samotný úvod napovedá, že film nenesie iba akési posolstvá, ale divákovi sa prihovára aj hravou a vtipnou formou. "Iné svety je aj film absurdný, do tej miery, ako je absurdný sám život," povedal Škop. Nechýba mu však láskavý a zároveň smutný pohľad smerom na východ.

Vo filme vystúpi aj rusínsky karikaturista Fedor Vico, ktorý nájde v New Yorku, Paríži a Veľkom Šariši istú paralelu. V New Yorku sa hrdo pýši Socha Slobody, Paríž zdobí Eiffelova veža a Šariš charakterizuje chuť piva.

Kameramanom filmu bol Jano Meliš, pre ktorého je tento film spoznaním sveta, "ktorý pomyselne začínal na poslednej pumpe v Poprade a tiahne sa ďalej na východ". Režisér filmu Marko Škop prirovnáva Šariš k jednému z malých Babylonov našej planéty. "Veľké Babylony sú New York či Paríž, no pestrý mix národov a náboženstiev na tomto teritóriu sa tvoril historicky relatívne pomaly, tradične, no hlavne v úzadí. Tento kraj má osobitý šarm aj preto, lebo leží na hranici medzi západnou a východnou Európou. Je svojskou hranicou medzi západným racionálnym individualizmom a východnou expresívnou emocionalitou," povedal Škop. Možno práve to je podľa neho dôvod, prečo sú východniari "iní" a "šaleni".

Film vznikal tri a pol roka. Projekt získal Cenu Tibora Vichtu za najlepší scenár k dokumentárnemu filmu. Postprodukčné práce boli dokončené koncom roku 2005.

Premiéra filmu sa uskutoční 15. februára v bratislavskom kine Tatra. Následne film premietnu aj v srdci Šariša - Prešove a to 17. februára v kine Klub. Televíznu premiéru uvedie Česká televízia.

Koprodukčný film Iné svety ponúkne počas hodiny a osemnástich minút príbehy ľudí, ktorých stvárňujú Ján Lazorík, Fedor Vico, Katarína Hrehorčáková, Ignác Červeňák, Stano Čorej a Tóno Triščík.