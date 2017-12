Skrotená hora má osem nominácií

BRATISLAVA 31. januára (SITA) - Nomináciám na Oscara kraľuje film Skrotená hora. Oznámili to dnes prezident Akadémie Sid Ganis a v držiteľka Oscara Mira Sorvino v losangeleskom Samuel Goldwyn Theater.

31. jan 2006 o 17:00 SITA

O prestížne zlaté sošky v kategórii Najlepší film sa budú v 78. ročníku udeľovania Cien akadémie uchádzať: Skrotená hora, Capote, Crash, Good Night, and Good Luck a Mníchov. V kategórii najlepší ženský herecký výkon v hlavnej úlohe sú nominované: Judi Dench (Mrs. Henderson Presents), Felicity Huffman (Transamerica), Keira Knightley (Pýcha a predsudok), Charlize Theron (North Country) a Reese Witherspoon (Walk the Line). Pätica nominovaných mužov je: Philip Seymour Hoffman (Capote), Terrence Howard (Hustle and Flow), Heath Ledger (Skrotená hora), Joaquin Phoenix (Walk the Line) a David Strathairn (Good Night, and Good Luck). V kategórii réžia sú nominovaní: Ang Lee (Skrotená hora), Bennett Miller (Capote), Paul Haggis (Crash), George Clooney (Good Night, and Good Luck) a Steven Spielberg (Mníchov). Najviac nominácií - osem, má v hre film Skrotená hora, šesť nominácií si vyslúžila snímka Crash a päť Capote.

Slávnostný ceremoniál 78. odovzdávania Cien Akadémie bude 5. marca v Los Angeles moderovať Jon Stewart. Medzi hviezdami, ktoré budú Oscarov odovzdávať do rúk víťazov sa objavia napríklad Tom Hanks, Hilary Swank, Morgan Freeman, Jennifer Aniston, Sandra Bullock, Jamie Foxx, Jessica Alba, Luke Wilson, Owen Wilson a ďalší.

Čestného Oscara za celoživotné dielo si prevezme 80-ročný filmový magnát Robert Altman, ktorý bol päťkrát nominovaný na Oscara za réžiu, ale nikdy ho nezískal.