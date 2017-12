Prehľad nominácií na Oscara

Kategória Nominácie

Najlepší film Skrotená hora

Capote

Crash

Good Night, Good Luck

Mníchov

Najlepší mužský herecký výkon v hlavnej úlohe Philip Seymour Hoffman (Capote)

Terrence Howard (Hustle and Flow)

Heath Ledger (Skrotená hora)

Joaquin Phoenix (Walk the Line)

David Strathairn (Good Night, and Good Luck)

Najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe George Clooney (Syriana)

Matt Dillon (Crash)

Paul Giamatti (Druhá šanca)

Jake Gyllenhaal (Skrotená hora)

William Hurt (História násilia)

Najlepší ženský herecký výkon v hlavnej úlohe Judi Dench (Mrs. Henderson Presents)

Felicity Huffman (Transamerica)

Keira Knightley (Pýcha a predsudok)

Charlize Theron (North Country)

Reese Witherspoon (Walk the Line)

Najlepší ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe Amy Adams (Junebug)

Catherine Keener (Capote)

Frances McDormand (North Country)

Rachel Weisz (Nepohodlný)

Michelle Williams (Skrotená hora)

Najlepší animovaný film Howl´s Moving Castle

Tim Burton´s Corspe Bride

Wallace a Gromit: Prekliatie králikodlaka

Umelecká réžia Good Night, and Good Luck

Harry Potter a Ohnivá čaša

King Kong

Gejša

Pýcha a predsudok

Kamera Batman začína

Skrotená hora

Good Night, and Good Luck

Gejša

The New World

Kostýmy Charlie a továreň na čokoládu

Gejša

Mrs. Henderson Presents

Pýcha a predsudok

Walk the Line

Réžia Ang Lee (Skrotená hora)

Bennett Miller (Capote)

Paul Haggis (Crash)

George Clooney (Good Night, and Good Luck)

Steven Spielberg (Mníchov)

Najlepší dokumentárny film Darwin´s Nightmare

Enron The smartest guys in the room

Putovanie tučniakov

Murderball

Street Fight

Najlepší krátky dokumentárny film The Death of Kevin Carter: Casualty of the Bang Bang Club

God Sleeps in Rwanda

The Mushroom Club

A Note of Triumph: The Golden Age of Norman Corwin

Strih Druhá šanca

Nepohodlný

Crash

Mníchov

Walk the Line

Najlepší cudzojazyčný film Don´t tell

Joyeux Noël

Paradise Now

Sophie Scholl - The Final Days

Tsotsi

Make-up Narnia: Lev, šatník a čarodejnica

Druhá šanca

Star Wars: Epizóda III Pomsta Sithov

Najlepšia pôvodná filmová hudba Skrotená hora

Nepohodlný

Gejša

Mníchov

Pýcha a predsudok

Najlepšia pôvodná filmová pieseň In the Deep (Crash)

It's Hard Out Here for a Pimp (Hustle and Flow)

Travelin' Thru (Transamerica)

Najlepší krátky animovaný film Badgered

The Moon and the Son: An Imagined Conversation

The Mysterious Geographic Explorations of Jasper Morello

9

One Man Band

Najlepší hraný krátky film Ausreisser (The Runaway)

Cashback

The Last Farm

Our Time is Up

Six Shooter

Zvuk - strih King Kong

Gejša

Vojna svetov

Zvuk - mix Narnia: Lev, šatník a čarodejnica

King Kong

Gejša

Walk the Line

Vojna svetov

Špeciálne efekty Narnia: Lev, šatník a čarodejnica

King Kong

Vojna svetov

Adaptovaný scenár Skrotená hora

Capote

Nepohodlný

História násilia

Mníchov

Pôvodný scenár Crash

Good Night, and Good Luck

Matchpoint

The Squid and the Whale