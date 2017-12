Muži by takúto výstavu nerobili

Aneta Mona Chisa (vpravo), pôvodom z Rumunska, a Lucia Tkáčová vyštudovali Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave. Vystupujú ako autorská dvojica - projekty A room of their own, Pičoviny, Les Amies, aj individuálne. Na Pražskom bienále 2005 sa predstavili aj videoprojektom Holiday (na snímke), ktorý je ich dialógom, tematizujúcim lokálnu scénu v sexistickom duchu. Ich najnovší kurátorský projekt Chlap, hrdina, duch, stroj je možné vidieť v bratislavskej Galérii Medium do 16. februára. FOTO - ARCHÍV