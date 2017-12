Jamesovi Bondovi chýba dievča aj po začiatku nakrúcania

1. feb 2006 o 10:45 SITA

BRATISLAVA 1. februára (SITA/Reuters) - V Prahe sa už začalo nakrúcanie dlho očakávaného nového filmu Jamesa Bonda s názvom Casino Royale. Nakrúcať sa začalo aj napriek tomu, že ešte nie je známe meno herečky po boku agenta 007 a hlavného záporného hrdinu. Nie je to nič nezvyčajné, keď sa začne pracovať na výrobe filmu bez obsadenia dvoch veľmi dôležitých úloh, no pri filme s rozpočtom a rozsahom ako je James Bond, to vyvoláva isté pochybnosti. Avšak zdroj blízky Martinovi Campbellovi, ktorý celú produkciu vedie, uviedol, že milostné scény, pri ktorých bude potrebná ešte neobsadená herečka, sa nezačnú nakrúcať skôr ako o mesiac. "Momentálne prebieha rokovanie s niekoľkými dievčatami," povedal autor Casina Royale Paul Haggis. Jediným známym hercom z celého obsadenia je zatiaľ Daniel Craig, ktorý zmluvu dostal už v októbri minulého roka. Ako Bondove dievčatá vraj prichádzajú do úvahy Rachel McAdams, ktorá sa objavila vo filmoch Nočný let (2005) a Austin Powers (1999) a Thandie Newton známa z filmov Crash (2004) a Hráči (2003).