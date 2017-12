K zvieratám v múzeu si možno pustiť aj ich zvuky

1. feb 2006 o 16:30 SITA

BANSKÁ BYSTRICA 1. februára (SITA) - Stredoslovenské múzeum (SSM) oživilo svoju stálu expozíciu Príroda stredného Slovenska, sprístupnenú v Tihányiovskom kaštieli v Banskej Bystrici-Radvani, autentickými zvukmi vystavovaných zvierat. Najmä detskí návštevníci ocenia, že si môžu ľubovoľne zvoliť niektorého živočícha z ponuky na paneli a po stlačení príslušného tlačidla vypočuť zhruba 10-sekundovú ukážku jeho zvuku. Po vypočutí vlčieho zavýjania, ručania jeleňa alebo aj zvukov netopiera podkovára krpatého, pretransformovaného do ľuďmi počuteľnej frekvencie, je ich zážitok z návštevy múzea živší, zároveň sa hravou a dynamickou formou učia lepšie spoznávať prírodu. SSM projekt ozvučenia spustilo vďaka podpore 20-tisíc korún z banskobystrickej Komunitnej nadácie Zdravé mesto.

Zatiaľ majú návštevníci múzea na výber 10 zvukov v jednej z ôsmich miestností stálej expozície. „Veľmi radi by sme to rozšíril aj do ďalších miestností, pretože v každej máme iné zaujímavé živočíchy, pri ktorých by bolo dobré, keby tiež znel ich hlas,“ uviedla kultúrna manažérka prírodovedného oddelenia SSM Lesanka Blažencová. Dodala, že kvalitu expozície v Tihányiovskom kaštieli výrazne zvýšila aj minuloročná rekonštrukcia jej osvetlenia, ktoré už bolo v havarijnom stave. Zriaďovateľ múzea - Banskobystrický samosprávny kraj - na ňu poskytol 299-tisíc korún.

V priestoroch v Tihányiovského kaštieľa vystavuje SSM viac ako 2 400 z vyše 120-tisíc vlastných exponátov prírodovedného charakteru. Spolu so spoločenskovednými exponátmi má SSM vo svojich depozitároch a výstavných priestoroch celkovo 157-tisíc výstavných predmetov.

SITA k správe vydá zvukovú správu