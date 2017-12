Joaquin Phoenix si spomenul na svoje detstvo

1. feb 2006 o 17:23 SITA

BRATISLAVA 1. februára (SITA/Reuters) - Herec Joaquin Phoenix už raz zažil, aké to je získať nomináciu na Oscara. No keď sa v utorok dozvedel, že je nominovaný za svoj výkon vo filme Walk the Line, cítil sa opäť ako malé dieťa. "Ranný budíček telefónom mi pripomenul moje detstvo, keď sme museli vstávať skoro ráno, aby sme sa so súrodencami včas dostali do školy," povedal pre agentúru Reuters Phoenix, ktorý bol v roku 2000 nominovaný na Oscara za vedľajšiu úlohu vo filme Gladiátor. "Počas celej mojej hereckej kariéry som nepomyslel na to, že by som sa mohol k takému oceneniu dostať tak blízko. Stal som sa hercom, pretože ma to napĺňalo," uviedol Phoenix a dodal, že keď sa dozvedel, že ho vybrali, aby stvárnil slávneho Johnyho Casha, zostal bez slov. "Nedokážem vysloviť, akú vďačnosť som v tom momente pocítil. Je to pre mňa veľká pocta," uzavrel nádejný kandidát na sošku.

Okrem filmov Walk the Line a Gladiátor si Joaquin môže pripísať na konto aj iné filmy, ako sú napríklad U Turn (1997) , 8 MM (1999), Perom markíza de Sade (2000), Znamenia (2002) a Osada (2004).