Pitt chce hrať homosexuála

BRATISLAVA 1. februára (SITA) - Americký herec Brad Pitt by si rád zahral vo filme s homosexuálnou tematikou. Keďže vlastní producentskú spoločnosť, nemusí čakať na to, kto ho osloví a rolu mu ponúkne.

1. feb 2006 o 16:30 SITA

Brad preto teraz hľadá vhodný scenár, podľa ktorého by sa dal film natočiť. Podľa denníka The Sun oslovil aj ľudí so svojej spoločnosti, aby mu v hľadaní vhodného príbehu pomohli. "Chce, aby práve toto bol film, pre ktorý si ho budú ľudia pamätať," povedal zdroj z jeho okolia. Pitt si uvedomuje, že hrať homosexuála by bolo pre jeho fanúšikov veľmi zvláštne, pretože ho doteraz poznali iba ako lámača ženských sŕdc. "Brad nikdy neodmietal kontroverzné filmy," dodal zdroj.