Drew Barrymore a Hugh Grant v romantickej komédii

BRATISLAVA 1. februára (SITA) - Herečka Drew Barrymore sa onedlho stretne na pľaci s lámačom ženských sŕdc Hughom Grantom. Dvojica totiž dostala ponuku účinkovať spolu v romantickej komédii. Film bude ...

1. feb 2006 o 19:15 SITA

BRATISLAVA 1. februára (SITA) - Herečka Drew Barrymore sa onedlho stretne na pľaci s lámačom ženských sŕdc Hughom Grantom. Dvojica totiž dostala ponuku účinkovať spolu v romantickej komédii. Film bude režírovať autor sfilmovaného príbehu Dva týždne na zaľúbenie Marc Lawrence. Film príde do kín pod názvom

Mucis and Lyrics By. Barrymore a Grant budú hrať textárov, ktorí sa do seba zamilujú, keď pracujú na spoločnom projekte. Nakrúcanie sa začne koncom marca v New Yorku. Na výrobe komédie bude spolupracovať aj produkčná spoločnosť Drew Barrymore - Flower Films.