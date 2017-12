Gilliam obdivuje Švankmajera, ktorý ho vždy dokáže prekvapiť

Bývalý člen Monty Python Terry Gilliam prišiel na festival do Rotterdamu uviesť svoj film Tideland, ktorý je zmesou Švankmajerovej Alice, Čarodejníka z krajiny Oz a Psycha. Nechýbal však ani na projekcii filmu Šílení, kde priznal, že jeho režisér Jan ...

2. feb 2006 o 10:10

Na rotterdamskej projekcii filmu Šílení bol aj Švankmajerov obdivovateľ Terry Gilliam. Videl teda aj pár slovenských hercov, ktorí vo filme hrajú - napríklad Martina Hubu (vľavo). FOTO - ČT



Bývalý člen Monty Python Terry Gilliam prišiel na festival do Rotterdamu uviesť svoj film Tideland, ktorý je zmesou Švankmajerovej Alice, Čarodejníka z krajiny Oz a Psycha. Nechýbal však ani na projekcii filmu Šílení, kde priznal, že jeho režisér Jan Švankmajer vždy bol a bude jeho vzorom. "Jan ma vždy znovu a znovu prekvapí," povedal Gilliam, ktorý má pripravených niekoľko ďalších projektov. "Mojím problémom však je, že na každý z nich potrebujem okolo 40 - 50 miliónov dolárov, a to je suma, ktorú ťažko získať. Skôr zoženiete 150 miliónov alebo desať."

Film Stoned je režijným debutom producenta Stephena Woolleyho (Hra na plač, Mona Lisa). Po filme Backbeat o zakladajúcom členovi The Beatles Stuartovi Sutcliffovi sa tentoraz Woolley rozhodol priblížiť divákom zakladajúceho člena Rolling Stones Briana Jonesa. Vďaka dôkladnému výskumu faktov z jeho života sa mu podarilo nielen navodiť atmosféru obdobia, ale na základe získaných informácií teraz vyvíja i snahy o znovuotvorenie prípadu jedného z najznámejších úmrtí ovplyvneného drogami. Škoda, že Stones odmietli účasť na projekte, a tak vo filme neznejú ich piesne a Jagger s Richardsom sú v ňom len epizódnymi postavami.

Alexej Balabanov (O netvoroch a ľuďoch) sa po Bratovi dal na tvorbu komerčne úspešných filmov a doma ho označujú za ruského Tarantina. Jeho novinka Žmurki je gangsterka odohrávajúca sa v 90. rokoch, keď ruská mafia začala meniť spôsob svojej "práce". Nikita Michalkov, ktorý hrá vo filme po prvý raz zápornú postavu, povedal, že na rozdiel od Tarantina, ktorý si príbehy vymýšľa, "Balabanov zobrazuje drsnú realitu".

Kino Venster sa na dva dni premenilo na Cine Fantom. Tak sa totiž volá filmový klub v Moskve zameriavajúci sa na domácu undergroundovú tvorbu. Je pomenovaný podľa samizdatového časopisu, ktorého prvé číslo vyšlo v roku 1987. Spočiatku boli aktivity spojené s takzvanou paralelnou kinematografiou, dnes klub združuje nezávislých tvorcov. Gleb Alejnikov, režisér, producent, jeden z tvorcov časopisu Cine Fantom a riaditeľ rovnomenného klubu hovorí: "V našom klube premietame všetko. No čo je dôležitejšie, o všetkom diskutujeme s autormi. Naším cieľom nie je diváka zabaviť, ale rozvíjať jeho myslenie."

Medzi niekoľkými desiatkami krátkych a celovečerných filmov je i jeden z najzvláštnejších remakov, aký kedy vznikol. Slávny film Grigorija Alexandrova Volga - Volga z roku 1938 totiž zostal takmer nezmenený. Jedine, keď sa na plátne objaví hlavná predstaviteľka Ľubov Orlova, nahradí ju Vladislav Mamyšev-Monroe.

Už sú známe výsledky súťaže krátkometrážnych filmov. Tri ceny bez určenia poradia dostali domáci film Beginnings a dva britské animované filmy - Rabbit a Who I am and What I Want. Po prvý raz bola udelená i Prix UIP Rotterdam, ktorá pre víťazný belgický film Meander znamená automatickú nomináciu na Európsku filmovú cenu. Víťazi hlavnej súťaže budú známi 5. februára.

MIRO ULMAN, Rotterdam

(Autor je pracovník SFÚ)