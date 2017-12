Norah Jones pred súdom za nevyplatené honoráre

2. feb 2006 o 12:00 SITA

BRATISLAVA 2. februára (SITA) - Dcéra známeho indického hráča na citaru Raviho Shankara a držiteľka cien Grammy Norah Jones sa dostala do sporu s bývalou manažérkou a účtovníčkou Shell White. Tá tvrdí, že jej hudobníčka a speváčka nevyplatila honoráre. Podľa stránky contactmusic.com White tvrdí, že jej Jones nezaplatila honoráre vo výške pol milióna dolárov (15 miliónov 420 tisíc korún). V žalobe sa uvádza, že speváčka svojej manažérke nevyplatila honoráre po úspechu albumov Come Away With Me a Feels Like Home. Z debutového albumu Come Away With Me sa po celom svete predalo viac ako 20 miliónov kópií a speváčke priniesol i osem cien Grammy. Z albumu Feels Like Home, ktorý vyšiel 4. februára 2004, sa za prvý týždeň v predaji predalo viac ako milión kópií. Doteraz vo vydavateľstve Blue Note Records drží rekord v predajnosti.