Tommy Lee Jones podporil svojím novým filmom charitu

2. feb 2006 o 14:00 SITA

BRATISLAVA 2. februára (SITA/AP) - Hollywoodsky herec Tommy Lee Jones na benefičnom večierku predstavil jeden zo svojich najnovších filmov The Three Burials of Melquiades Estrada, aby tak podporil "život v pohraničnej oblasti". Jones, ktorý film režíroval i v ňom stvárnil hlavnú úlohu, povedal, že jeho cieľom ukázať ľudskú stránku ľudí pracujúcich na medzinárodnej hranici. Film je natočený podľa skutočnej udalosti, pri ktorej v roku 1997 americký vojak zastrelil 18-ročného študenta pri podozrení z pašovania drog. Vo filme zastrelí americký vojak nelegálneho prisťahovalca, ktorý pri hraniciach pasie stádo kôz. V skutočnom živote sa incident odohral veľmi podobne, no ani po federálnom vyšetrovaní sa nepodarilo zistiť presné príčiny streľby. Výťažok z večierka putoval do nadácie El Paso Community Foundation, ktorá podporuje charitatívne spolky v pohraničnej oblasti.