Angelina Jolie sa už vydávať nechce

2. feb 2006 o 11:15 SITA

BRATISLAVA 2. februára (SITA) - Hollywoodska herečka Angelina Jolie sa vysmiala počas svojho európskeho turné správam o tom, že by sa mala vydávať za herca Brada Pitta. Ako známa herečka naznačila, nič podobné ako tretiu svadbu neplánuje. V krátkom rozhovore pre americký bulvárny denník The Globe tehotná hviezda filmov ako Tomb Raider či Zberateľ kostí uviedla, že svadba je to posledné, na čo teraz myslí. "Nikdy sa nevydám. Brad sa rozvádza a ja som rozvedená už dvakrát. Nie je to nič, nad čím by sme uvažovali," povedala.