Whitney Houston plánuje veľkolepý návrat

2. feb 2006 o 17:00 SITA

BRATISLAVA 2. februára (SITA) - Popová hviezda Whitney Houston sa na budúci mesiac chystá opäť do štúdia, kde by mala nahrať svoj ďalší album. Od roku 2003 sa táto speváčka na dlhší čas pre manželské problémy a drogovú závislosť odmlčala. Pred časom sa na verejnosť dostali správy o jej zlom zdravotnom stave, no hudobný magnát Clive Davis uviedol, že 42-ročná speváčka je fit a pripravená na veľkolepý návrat. "Už sme vybrali dve tretiny materiálu a o nejakých päť týždňov ideme do štúdia," povedal Davis.