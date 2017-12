Britney Spears je znova tehotná

2. feb 2006 o 16:00 SITA

Písmo: A - | A + 0 BRATISLAVA 2. februára (SITA) - Americká speváčka Britney Spears údajne oznámila, že je znova tehotná. Znamenalo by to, že ešte v priebehu tohto roka by sa popová princezná stala po druhý raz matkou. Britney všetkých šokovala v istom nákupnom stredisku v Malibu, keď si pred zrakmi všetkých okolostojacich chytila bruško. "Áno, je to číslo dva," povedala usmiata Britney. Po stručnej prezentácii sa rozbehla zasa na nákupy. "Britney je určite tehotná. Správa sa úplne rovnako, ako keď čakala svoje prvé dieťa," povedal jeden z jej priateľov pre časopis In Touch.