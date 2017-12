Hľadá sa fotografia nahého Georgea Clooneyho

BRATISLAVA 2. februára (SITA) - Organizátori tohtoročného slávnostného udeľovania Oscarov sa obávajú, aby ho nepokazila fotografia nahého Georgea Clooneyho. Jeho nomináciu na zisk prestížnej sošky môže ...

2. feb 2006 o 16:05 SITA

BRATISLAVA 2. februára (SITA) - Organizátori tohtoročného slávnostného udeľovania Oscarov sa obávajú, aby ho nepokazila fotografia nahého Georgea Clooneyho. Jeho nomináciu na zisk prestížnej sošky môže zatieniť ukradnutá fotografia, ktorú môžu jeho neprajníci ľahko zneužiť. Fotografia vznikla ešte v čase, keď mal herec 28 rokov a nebol známy. Aj keď vtedy začínal v showbiznise, jeho meno v Hollywoode veľa neznamenalo. Účinkoval v televíznom seriáli Roseanne. "Počas jednej noci, keď sme boli všetci opití, John Goodman odfotografoval Georgea a Groucho Marxa," povedala hviezda seriálu Roseanne Barr pre časopis Attitude. Hlavná aktérka seriálu sa bojí, že by to mohlo hviezde svetového formátu uškodiť. Herečka doplnila, že z času na čas sa pozrie, čo sa draží v internetovej aukcii eBay. Domnieva sa totiž, že by sa tam mohla fotografia predávať.