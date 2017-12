Tanečné predstavenie v spojení s Mozartovou záľubou v "a la turca" pod názvom Mozart-two-6 sa uskutoční v tanečnom dome Tanzquartier komplexu MuseumsQuartier. Fazil Say, medzinárodne uznávaný pianista a skladateľ, zložil pre Mozartov rok 2006 novú skladbu. Pre tanečnú skupinu pripravil hudobné variácie Mozartovej známej sonáty A dur KV 331, ktorú premiérovo zahrá jeho kvarteto pre klavír, soprán, tureckú flautu ney a perkusie. Názov diela Patara pochádza z rovnomenného tureckého pobrežia, na ktorom Say počas komponovania meditoval. Choreograf Elio Gervasi, ktorý vždy prekvapuje svojským tanečným repertoárom, vytvorí spolu so svojím tanečným súborom v priestore Tanzquartiera impozantné dynamicko-poetické obrazy a štruktúry. Predstavenie pod názvom Mozart-two-6 bude vo viedenskom Tanzquartieri, Museumsplatz 1 v piatok 3. februára o 20.30. FOTO - Peter Egger