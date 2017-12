František Ženíšek patril k predstaviteľom poslednej generácie "vlasteneckých umelcov", ktorá sa do dejín českého výtvarného umenia zapísala najmä výzdobou Národného divadla a Národného múzea. Patril k tým umelcom, ktorí vytvárali vysokú úroveň českej kresby poslednej tretiny 19. storočia. Vo svojej tvorbe maliarskej i kresbovej vychádzal z akademizmu stredoeurópskeho poučenia, ale so silným akcentom na domácu tradíciu. Retrospektívu jeho tvorby si môžete pozrieť vo Valdštejnskej jazdiarni na Valdštejnskej ulici 3. Výstava je otvorená denne okrem pondelka od 10.00 do 18.00 do 2. apríla.

