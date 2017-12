Sean Penn bude režírovať na Aljaške

3. feb 2006 o 16:00 SITA

BRATISLAVA 3. februára (SITA) - Americký herec a režisér Sean Penn mieri na divokú Aljašku, aby tu nakrútil životopisný film o skutočnom dobrodruhovi Christopherovi McCandlessovi. Tento oscarový herec, ktorý v roku 2001 režíroval film Prísaha s Jackom Nicholsonom v hlavnej úlohe, do svojho nového projektu obsadil herca Emila Hirscha známeho z filmu Legendy z Dogtownu. Ten by mal stvárniť hlavného hrdinu, ktorý sa zbavil privilegovaného života a majetku, aby žil ako naozajstný pustovník na zasneženej Aljaške. Projekt Into The Wild bude adaptáciou rovnomennej knihy spisovateľa Jona Krakauera.