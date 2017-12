Snoop Dogg má pri výchove detí dvojitý meter

3. feb 2006 o 15:00 SITA

BRATISLAVA 3. februára (SITA) - Raper Snoop Dogg má iné metódy pri výchove syna a iné pri dcére. Spevák, vlastným menom Calvin Broadus, je otcom troch detí - Corda, Cordell a maličkej Cori. Kým svojho 11-ročného syna Corda povzbudzuje v randení, jeho dcéra toľko podpory z otcovej strany nemá. "Musím mojej dcére povedať, aby ešte počkala, no chalani čakať nemusia. Taký je už život," povedal spevák a herec. Tento bývalý člen pouličného gangu sa už s deťmi bavil o dospeláckych veciach, no je si vedomý toho, že keď sa táto otázka bude opäť preberať, bude musieť byť konkrétnejší. "Už sme sa o tom trochu bavili. Vtedy som im obom povedal, že príde čas a budeme sa musieť porozprávať aj o sexe. Začali sa smiať, ale presne to som čakal. Myslím, že o tom už vedia svoje, len im to chcem detailnejšie ozrejmiť," dodal Snoop Dogg.