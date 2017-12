Sex Pistols uvažujú o poslednom koncerte v Japonsku

3. feb 2006 o 18:00 SITA

BRATISLAVA 3. februára (SITA) - Britský spevák Johnny Rotten údajne uvažuje o poslednom koncerte svojej skupiny Sex Pistols, ktorý by sa mal uskutočniť v Japonsku. Rottena, vlastným menom Johna Lydona, spolu s kolegami Stevom Jonesom, Glenom Matlockom a Paulom Cookom japonskí promotéri požiadali, aby sa ešte jedenkrát dali dokopy a odohrali jeden koncert pred japonským publikom. Ako spevák pre stránku contactmusic.com uviedol, kolegovia zo skupiny uvažujú o tom, že tento koncert i zaznamenajú ako dokument. "Máme ponuku z Japonska. Zrejme to urobíme, keďže ponúknuté peniaze sú veľmi slušné a budeme si koncert môcť i nafilmovať. Bola by to úžasná bodka za tým všetkým," povedal Lydon. Skupina naposledy vystupovala v roku 1996. "Páči sa nám fakt, že sa navzájom neznášame. A práve preto nám to o to viac funguje. Sme k sebe až nepríjemne úprimní, ale aj tak s nimi rád vystupujem. Oni by vám o mne povedali to isté," dodal.