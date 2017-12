Vetroplach chystá po lete album aj turné

BRATISLAVA 3. februára (SITA) - Chlapci zo skupiny Vetroplach majú plné ruky práce - venujú sa prípravám svojej druhej platne, ktorá by mal vyjsť začiatkom jesene. "Predstava o novom albume sa pomaličky ...

BRATISLAVA 3. februára (SITA) - Chlapci zo skupiny Vetroplach majú plné ruky práce - venujú sa prípravám svojej druhej platne, ktorá by mal vyjsť začiatkom jesene. "Predstava o novom albume sa pomaličky rodí, pretože ešte nemáme všetky pesničky, lebo vznikajú postupne, postupne ich dávame v skúšobni dokopy a aj my sami sme zvedaví, čo z toho ešte vypadne," povedal pre agentúru SITA spevák Vetroplachu Jozef Vrabel. O tom, či si na pomoc prizvú aj nejakého hudobného hosťa budú podľa jeho slov rozmýšľať až v nahrávacom štúdiu. S novou platňou sa chce skupina predstaviť v novom svetle. "Pokiaľ nás pri prvom albume definovali niektorí ako veselú, vtipnú a bezprostrednú kapelu, tak teraz to už bude nejaké vážnejšie, bude tam istý nadhľad a humor, ale už nepôjde o vyslovene vtipný album," povedal Jozef v. a ako vzápätí dodal, "platňa bude serióznejšia, vážnejšia, dospelejšia a vyzretejšia".

Pripravovaný druhý album Vetroplachu plánujú muzikanti odprezentovať na šnúre. "Po lete a vydaní platne by sme chceli urobiť turné, ktoré by sa už aj nejako volalo a bolo by to také turné po kluboch," vysvetlil Jozef v. Sériu koncertov nechcú odohrať sami, prizvú si aj inú spriaznenú skupinu. "Máme to radšej s niekým, keď takto hrávame, je aj ten program dlhší a ľudia sú ochotnejší prísť na ten koncert," uviedol spevák. Ako dodal, do jesene sa budú venovať skladaniu piesní a nepravidelnému koncertovaniu.

Skupina Vetroplach sa na slovenskej scéne prvýkrát objavila pred tromi rokmi. V zložení: Jozef v. (spev a basgitara), Čunďo (bicie), Tomky (gitara) a Veslo (klávesy) sa kapela predstavila sviežim popom a veselými slovenskými textami. Viacerí hudobníci ju označovali za veľkú nádej domácej scény. V roku 2004 sa stala víťazom štvrtého ročníka súťaže Coca-Cola PopStar. Vďaka súťaži, tak ako všetci predchádzajúci víťazi, dostala kapela možnosť nahrať vlastné CD. Ich debutový album Ak vás omrzeli jednofarebné šarkany vyšiel na jeseň v roku 2004. V týchto dňoch predstavili svoj nový singel a videoklip na pieseň Nová.

