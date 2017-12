Lee Ryan si to počas skupinového sexu radšej urobí sám

6. feb 2006 o 11:00 TASR

Londýn 5. februára (TASR) - Britská popová hviezda Lee Ryan zažil skupinový sex s dvoma dievčatami, ale pripadalo mu to nudné. Spevák priznáva, že keď ho omrzelo pozerať sa na šantivé dievčatá, začal sa uspokojovať sám.

"Ženy vždy vyzerajú, akoby to medzi sebou vedeli lepšie," prezrádza britskému magazínu Now a otvorene pokračuje: "Švédsku trojku s dvoma lesbičkami som zažil jediný raz. Bolo to skvelé asi tak prvú pol hodinu. Potom som sa však začal nudiť, tak som si ten svoj nástroj vytiahol a pohrával som sa s ním sám."

Lee Ryan sa takisto priznal, že fantazíruje o randení so speváčkou Joss Stonovou. "Ach, tá vznešená Joss. Videl som ju na večierku Eltona Johna a má také to hipisácke vyžarovanie a naozaj sladký úsmev. Keď bosá vystúpila na javisko, pomyslel som si, že by som rád dievča ako ona," dodáva.