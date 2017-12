P. Lipa bol predajnosťou albumu Lipa spieva Lasicu prekvapený

BRATISLAVA 6. februára (SITA) - Populárny slovenský spevák Peter Lipa, ktorý si spolu s Milanom Lasicom prebral za svoj album Lipa spieva Lasicu v piatok zlatú platňu, je prekvapený predajnosťou svojho ...

6. feb 2006 o 8:30 SITA

BRATISLAVA 6. februára (SITA) - Populárny slovenský spevák Peter Lipa, ktorý si spolu s Milanom Lasicom prebral za svoj album Lipa spieva Lasicu v piatok zlatú platňu, je prekvapený predajnosťou svojho nového albumu. Spať na vavrínoch sa však nechystá. „Vôbec som to v takom krátkom čase nečakal. Myslím si, že je to album skôr na dlhé lakte, to znamená, že sa bude dlhšie predávať a nie je to len taká sezónna záležitosť,“ uviedol pre agentúru SITA. "Dúfa pritom, že novému albumu sa podarí preraziť i v Čechách."

Okrem nášho východného suseda si nemyslí, že by Lipa spieva Lasicu mohol výraznejšie preraziť aj inde v zahraničí. „Tá jazyková bariéra je príliš silná. Nedávno som však zažil zvláštnu vec. Navštívil ma jeden manažér z Nemecka a zobral si desať kusov s tým, že ho chce dať tamojším rádiám, ktoré majú oňho záujem. Keby sa to podarilo, bol by to však skôr zázrak,“ prezradil. Na zázraky síce neverí, keby sa to však dalo, bol by rád, ak by sa album predával i v Poľsku. „Mám tam veľa fanúšikov. Možno by sa im to zapáčilo. Keby sme tam išli zahrať pesničky z albumu, bola by snáď šanca, že by sa aj predával,“ dodal Lipa.