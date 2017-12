Najnavštevovanejším filmom v USA je When a Stranger Calls

BRATISLAVA 6. februára (SITA/AFP) - Remake klasického hororu When a Stranger Calls z roku 1979 sa za uplynulý víkend stal najlepšie zarábajúcim filmom v USA v súčasnosti, keď za tri dni od svojho uvedenia ...

6. feb 2006 o 10:00 SITA

BRATISLAVA 6. februára (SITA/AFP) - Remake klasického hororu When a Stranger Calls z roku 1979 sa za uplynulý víkend stal najlepšie zarábajúcim filmom v USA v súčasnosti, keď za tri dni od svojho uvedenia do kín zarobil v prepočte 660 miliónov korún. Na druhú priečku tak odsunul film Big Momma's House 2, ktorý zarobil v prepočte 402 miliónov korún. Na treťom mieste podľa spoločnosti Exhibitor Relations Co. skončil film Nanny McPhee s Emmou Thompson v hlavnej úlohe viktoriánskej opatrovateľky detí s magickými silami, keď zarobil v prepočte 297 miliónov korún. Jednému z najoceňovanejších filmov súčasnosti, snímke Skrotená hora, sa počas uplynulého víkendu ušla štvrtá priečka so zárobkom 171 miliónov korún. Táto kovbojská romanca sa za posledný týždeň posunula o dve priečky a celkovo počas deviatich týždňov v kinách zarobila takmer 1,8 miliardy korún. Medzi ďalšími najúspešnejšími filmami boli i Karcoolka (159 miliónov), Underworld: Evolution (153 miliónov), Something New (150 miliónov), Annapolis (105 miliónov), Walk the Line (102 miliónov) a Cesta slávy (90 miliónov).