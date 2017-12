Paul Bettany počas nakrúcania Da Vinciho kódu trpel

BRATISLAVA 6. februára (SITA) - Britský herec Paul Bettany, známy napríklad z filmu Čistá duša, uviedol, že pri nakrúcaní filmu Da Vinciho kód celý čas trpel. Hral totiž postavu albína Sílasa a musel ...

6. feb 2006 o 18:00 SITA

BRATISLAVA 6. februára (SITA) - Britský herec Paul Bettany, známy napríklad z filmu Čistá duša, uviedol, že pri nakrúcaní filmu Da Vinciho kód celý čas trpel. Hral totiž postavu albína Sílasa a musel podstupovať nepríjemné odfarbovanie vlasov. Ako uviedol, tvorcovia filmu od neho požadovali čo najbelšie vlasy. "Farbili mi vlasy veľmi intenzívnym odfarbovačom a snažil som sa to vydržať. No bola to najväčšia bolesť, akú som kedy vo svojom živote zažil. Potrebovali, aby som mal hlavu čo najbelšiu a peroxid mi ho nej vypálil diery. Vôbec to nevyzeralo dobre," povedal herec. "Raz som to už nevydržal a opýtal som sa, či by som nemohol mať na hlave parochňu. Vtedy mi povedali, že samozrejme, bez najmenších problémov," dodal.