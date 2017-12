Pitt a Jolie vraj plánujú svadbu v Írsku

6. feb 2006 o 13:00 SITA

BRATISLAVA 6. februára (SITA) - Brad Pitt a Angelina Jolie vraj plánujú írsku svadbu. Napriek tomu, že pred týždňom herečka počas svojho európskeho turné poprela akékoľvek správy o tom, že by sa s Pittom mali zosobášiť, teraz sa znovu šíria klebety o ich svadbe. Ako informoval portál Ireland On-Line, Jolie a Pitt pripravujú tajný sobáš v Írsku. Svoje áno by si vraj mali povedať neďaleko Dublinu ešte tento mesiac. Tehotná Angelina však minulý týždeň pre americký bulvárny denník The Globe uviedla, že svadba je to posledné, na čo teraz myslí. "Nikdy sa nevydám. Brad sa rozvádza a ja som rozvedená už dvakrát. Nie je to nič, nad čím by sme uvažovali," povedala.