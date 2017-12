Clive Owen vraj úlohu Jamesa Bonda od začiatku odmietal

6. feb 2006 o 12:00 SITA

BRATISLAVA 6. februára (SITA) - Britský herec Clive Owen údajne odmietol úlohu neohrozeného agenta 007 Jamesa Bonda, pretože sa obával, že by nebol dôstojným nasledovníkom Sira Seana Conneryho. Tento 41-ročný herec bol horúcim kandidátom na rolu vo filme Casino Royale a dokonca sa predpokladalo, že porazí i Daniela Craiga. Podľa jeho vlastných slov však pri konečnom rozhodovaní svoje účinkovanie odmietol, pretože si nemyslel, že by sa mohol vtesnať do štandardov, ktoré pre úlohu stanovil škótsky herec. "Hrať Jamesa Bonda by bolo ako zavrieť sa do zlatej klietky. Pochybujem, že by mi to vyhovovalo. Myslím, že som bol jediným hercom, ktorý dokola opakoval svoje nie. Nikdy som nerozumel tomu, čo by som k tejto postave ešte mohol pridať, alebo ako by som mohol hrať postavu, ktorú už v minulosti niekto dokonale definoval. Pre mňa je jediným pravým Jamesom Bondom Sean Connery," povedal herec známy z filmu Sin City pre časopis