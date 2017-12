Lisa Kudrow odmieta vlastnú nahotu vo filmoch

6. feb 2006 o 11:00 SITA

BRATISLAVA 6. februára (SITA) - Hviezda seriálu Priatelia Lisa Kudrow tvrdí, že by sa nikdy nenechala presvedčiť, aby natáčala filmy nahá. Scény, pri ktorých by mala byť vyzlečená, sú pre ňu nepredstaviteľné a doslova k nim má odpor. Herečka, ktorá tento rok oslávi 43. narodeniny, si myslí, že by to bolo pre jej sedemročného syna Juliana veľmi zahanbujúce.

Lisa Kudrow sa okrem seriálu Priatelia zviditeľnila aj vďaka filmom Matka, Romy a Michele, Šťastné čísla, či Marcy X.