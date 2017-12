Svieža tvár Hollywoodu - Ashton Kutcher

6. feb 2006 o 11:30 SITA

BRATISLAVA 6. februára (SITA) - Herec Christopher Ashton Kutcher sa narodil 7. februára 1978 Larrymu a Diane Kutcherovcom v mestečku Cedar Rapids. Rodák z amerického štátu Iowa študoval biochémiu na štátnej univerzite. Pracoval vtedy pre spoločnosť General Mills, kde utieral podlahu za dvanásť dolárov na hodinu. V jednom období nemal vôbec peniaze a preto sa rozhodol darovať krv za peniaze. Univerzitu síce nedokončil, ale úspech na seba nenechal dlho čakať. Z Ashtona sa stal model. V roku 1997 vyhral v súťaži Sviežich tvárí v Iowe a vďaka víťazstvu sa dostal až do New Yorku.

Ash má dvojvaječnú dvojičku - brata Michaela a staršiu sestru Taushu. Michael sa narodil s vrodenou srdcovou vadou.

Hercom sa stal vďaka náhode. Jedného dňa totiž prišiel na konkurz do televízie NBC. Vtedy ho síce nevybrali, no keď odtiaľ odchádzal, jeden z manažérov ho pristavil a ponúkol mu prácu na pilotnom diele seriálu Wind On Water. Keď si prečítal scenár, bol dosť sklamaný, pretože kovboja nechcel hrať ani v najhoršom sne. Jeho manažér ho vtedy upozornil na seriál Teenage Wasteland, ktorý sa neskôr premenoval na Tie roky 70-te. Išiel teda na konkurz a pri odchode povedal, že to, či dostal rolu, alebo nie, mu majú dať telefonicky vedieť do 15:45 toho istého dňa. Dovtedy sa mal totiž rozhodnúť, či prijme ponuku NBC v seriáli Wind on Water. Tie roky 70-te ho potom preslávili. Seriál Wind On Water skončil neúspechom a po druhej epizóde sa prestal natáčať.

V roku 2000 natočil film Kámo, kde mám fáro? a v roku 2001 sa pokúsil získať postavu vo filme Pearl Harbor. Napokon sa v ňom ale aj tak neobjavil. Zahral si však vo filme Texas Rangers, nasledovali prepadáky ako Dvanásť do tuctu, Medové týždne, Niečo ako láska a iné. V januári 2004 si spolu so svojím kolegom z Tých rokov 70-tych, Topherom Graceom zahral vo filme Osudový dotyk. Jeho hereckú kariéru mohol obohatiť aj film Camerona Crowea - Elizabethtown. Ten ale napokon uprednostnil Orlanda Blooma.

V roku 2004 ho nominovali na cenu Zlatej Maliny v kategórii Najhorší herec roka. Nominácie sa týkali jeho lacnejších filmov - Dvanásť do tuctu, Medové týždne a Šialené rande. Napokon si však trofej domov neodniesol.

Asi najvydarenejším kúskom jeho krátkej kariéry zostáva šou Tie roky 70-te. I napriek tomu sa ale rozhodol v natáčaní nepokračovať a po siedmich sezónach seriál opustil.

Kutcher sa netají tým, že na ľavej nohe má dva prsty zrastené dohromady. Je šťastným vlastníkom reštaurácie Dolce v Los Angeles a milovníkom rýchlych a drahých áut. Nádejný herec má írskych predkov, ale v jeho krvi koluje aj indiánska a slovanská krv.

V minulosti sa stretával s herečkou Brittany Murphy. Momentálne je šťastne ženatý s herečkou Demi Moore. Na ich svadbu prišiel dvojici zablahoželať aj Demin bývalý manžel Bruce Willis. Kutcher sa tak automaticky stal nevlastný otec Rumer, Scout LaRue a Tallulah Belle Willis.