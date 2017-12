Po 35 rokoch objavili vzácne momentky skupiny The Beatles

BRATISLAVA 6. februára (SITA) - Viac ako 500 doposiaľ nepublikovaných fotografií legendárnej skupiny The Beatles, ktoré vznikli pri nakrúcaní filmu Help! z roku 1965, objavili v sklade škótskej University ...

6. feb 2006 o 16:30 SITA

BRATISLAVA 6. februára (SITA) - Viac ako 500 doposiaľ nepublikovaných fotografií legendárnej skupiny The Beatles, ktoré vznikli pri nakrúcaní filmu Help! z roku 1965, objavili v sklade škótskej University of Dundee. Fotografie urobil fotograf Michael Peto, ktorý ich po svojej smrti v roku 1970 odkázal univerzite. Fotografie po 35-ročnom pobyte v sklade objavil iba nedávno pracovník univerzity, keď začal ukladať školské fotografie do digitálnej podoby. Momentky sa v súčasnosti objavili v knižnej publikácii Now These Days Are Gone. Vydavateľ Robbie Elson vyhlásil, že kniha je úžasná vo svojej koncepcii, pretože predstavuje také momentky hviezd, ktoré by dnes nebolo možné zachytiť. "Fotky sú preto také jedinečné vďaka svojmu prístupu. Dnes už ťažko zachytíte nepripravené a prirodzené hviezdy. Bohužiaľ veľa týchto záberov pre nás zostáva záhadou, keďže Michael Peto nebol dôsledný v archivácii a o svojej práci zanechal len málo informácií," povedal. "Pripadá mi to až neuveriteľné, že niekto urobil takéto fotografie najväčšej skupiny v dejinách a nikomu sa tým nepochválil. Myslíme si, že Peto robil fotky na objednávku, no nikdy ich nikto nepublikoval. Záhada teda zostáva," uzavrel vydavateľ.