Nový festival komornej hudby sa začne vo štvrtok

BRATISLAVA 6. februára (SITA) - Bratislavské kultúrne dianie oživí nový festival komornej hudby - Collegium Baroque, Academia Ensemble & hostia. Festival založilo občianske združenie mladých umelcov a ...

6. feb 2006 o 17:00 SITA

BRATISLAVA 6. februára (SITA) - Bratislavské kultúrne dianie oživí nový festival komornej hudby - Collegium Baroque, Academia Ensemble & hostia. Festival založilo občianske združenie mladých umelcov a začne sa už tento štvrtok. Prvý ročník festivalu sa uskutoční v koncertných sálach bratislavských palácov a jeho cieľom je predstaviť slovenských hudobníkov, ktorí odišli študovať do zahraničia. Hosťami troch koncertov budú profesionálni umelci zo Slovenska i Českej republiky, členovia Slovenskej filharmónie - Karol Nitran, Peter Kajan, Ladislav Miklovič a pražskí umelci hobojista Vilém Veverka a čembalista Lukáš Vendl. Úvodný štvrtkový koncert sa začne o 18:00 v Mozartovej sále Rakúskeho veľvyslanectva na Ventúrskej ulici. V sobotu sa festival premiestni do sídla Galérie mesta Bratislavy, do Mirbachovho paláca na Františkánskom námestí, koncert sa začne o 19:00. Festival uzavrie v nedeľu o 19:00 hudobné vystúpenie v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca na Primaciálnom námestí.

Agentúru SITA za organizátorov festivalu informoval Gabriel Rovňák mladší.