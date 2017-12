Ziyi Zhang nebude namyslená

6. feb 2006 o 16:05 SITA

BRATISLAVA 6. februára (SITA/AP) - Vychádzajúca hviezda Hollywoodu Ziyi Zhang, ktorá naposledy zažiarila vo filme Gejša, vyhlásila, že nedovolí, aby jej sláva stúpla do hlavy. "Medzi moje najlepšie vlastnosti patrí aj to, že poznám svoje hranice. Nemyslím si, že mať fotografiu na obálke časopisu Time alebo dvojstranový rozhovor v New York Times je niečo výnimočné," povedala mladá herečka, ktorá sa nenechá ovplyvniť chválou za svoje výkony v Hollywoode. "Keď nakrúcam v USA, režisér ma len chváli. Človek pri tom veľmi rýchlo zabudne na to, kým je," dodala Zhang, ktorá tvrdí, že za svoj úspech vďačí predovšetkým tvrdej práci.