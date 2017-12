Nový album bude v prvom rade slovenský

BRATISLAVA 6. februára (SITA) – Speváčka Misha plánuje na jar nahrávanie svojho ďalšieho, v poradí tretieho albumu. K jej fanúšikom by sa mal dostať ešte pred letom. Speváčka sa nedávno vrátila z amerického ...

BRATISLAVA 6. februára (SITA) – Speváčka Misha plánuje na jar nahrávanie svojho ďalšieho, v poradí tretieho albumu. K jej fanúšikom by sa mal dostať ešte pred letom. Speváčka sa nedávno vrátila z amerického New Yorku, dokonca si na pripravovanú platňu doniesla podklady od svetového basgitaristu Richarda Bonu. Napriek tomu chce poňať album v prvom rade po slovensky. "Na novej platni bude veľa slovenských skladieb, lebo mám veľmi rada slovenčinu, vážim si slovenských poslucháčov a veľmi chcem, aby mi rozumeli, aby ma prijali, akceptovali a aby som im mala čo povedať," uviedla pre agentúru SITA Misha. Speváčka tvrdí, že je s angličtinou spojená už od detstva, no jej krajinou je tá, v ktorej vyrástla. "Keď bude na tej platni aj niečo z New Yorku, teším sa, ale som Slovenka, žijem na Slovensku a ten album robím pre Slovensko, takže chcem, aby bol slovenský," dodala 31-ročná speváčka.

Okrem dvorného producenta Maroša Kachúta sa tento raz Misha rozhodla spolupracovať aj s hip-hopovými producentmi, pretože hip-hop má podľa nej blízko k soulu a r´n´b. Na mnohé skladby si podľa jej slov trúfa sama. "Teraz idem navštíviť svojho minisynovčeka Lea, ktorý má šesť týždňov a vydáva nádherné zvuky, takže za ním prídem s mikrofónom a minidiscom - možno, že z neho bude napokon nejaký zaujímavý sampel," teší sa Misha. Speváčka ešte musí pred nahrávaním tretieho albumu dopísať linky a texty. "Keď sa už zavriem do štúdia, musím len dúfať, že to, čo z neho vyjde bude mať čo povedať ľuďom," tvrdí Misha.

