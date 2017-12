Jamie Foxx hľadá spoločníčku na Oscarový večer

6. feb 2006 o 10:00 SITA

BRATISLAVA 6. februára (SITA/AFP) - Herec Jamie Foxx sa vraj snaží nájsť spoločníčku na Oscarový večer. Najlepšie by podľa jeho slov bolo dievča s pekným zadkom. Herec priznal, že zatiaľ nenašiel ženu, ktorú by chcel zobrať na galavečer a afterparty. Jedným z dôvodov je aj to, že príliš veľa pracuje. Na otázku, ako si predstavuje ideálnu ženu odpovedal, že by to pokojne mohla byť moletka. "Mám rád plnšie ženy a ženský zadok je kľúčom k môjmu srdcu," povedal 38-ročný herec, ktorý má desaťročnú dcéru Corrine.