Hviezdy pop-music sa podobajú teroristom, zažartovala si Madonna

New York 7. februára (TASR) - Americká kráľovná popu Madonna o sebe tvrdí, že je zarytejšia ako nejaký terorista, aspoň keď ide o jej hudobnú kariéru.

7. feb 2006 o 4:57 TASR

"Aký je rozdiel medzi hviezdou pop-music a teroristom? S teroristom môžete vyjednávať," zažartovala si speváčka na účet svojej povesti v marcovom vydaní amerického magazínu Harper's Bazaar, ktorý sa dostane do predaja 21. februára.

Madonna (47) v časopise priznáva, že sa často nezhodne so svojím 37-ročným manželom Guyom Ritchiem v otázke dovolenky.

"Ja nie som pre vylihovanie na slnku. On miluje more a rybárčenie a je rád na lodi, vonku... Ja by som radšej išla do Indie a navštívila tam všetky chrámy alebo do Bhutánu (kráľovstvo). Diskutovali sme o tom a bude musieť začať dovolenkovať viac ako chcem ja," dodala Madonna.

Priznáva sa tiež, že má rada krajšiu stránku života vrátane "veľmi drahého vína a šampanského, ale to nie je žiadne tajomstvo. Milujem víno Bordeaux. Som posadnutá pitím červeného vína."

Vlani vydala speváčka svoj ostatný album Confession on a Dance Floor.

A v stredu spoločne s britskou "kreslenou" kapelou Gorillaz otvorí 48. ročník udeľovania amerických hudobných cien Grammy.