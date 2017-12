Dcéra Reese Witherspoon sa s cenami hrá ako s bábikami

7. feb 2006 o 9:00 SITA

BRATISLAVA 7. februára (SITA) - Sošky Zlatých glóbusov znamenajú pre mnoho hercov dosiahnutie životného cieľa. Nemusí to však platiť aj pre ich deti, ktoré sa k oceneniam stavajú svojským spôsobom. Je to napríklad i prípad päťročnej Avy dcéry Reese Whiterspoon, ktorá sa s maminou vzácnou soškou hráva ako s bábikou, pretože sa na ňu dobre obliekajú šaty pre bábiky. "Moja dcéra si moje ceny zobrala do svojej izby a oblieka ich do šiat pre bábiky. Úplne sa do nich zbláznila," povedala herečka nominovaná na Oscara v hlavnej hereckej kategórii pre stránku contactmusic.com.