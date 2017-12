Metropolitné múzeum vráti antické diela

7. feb 2006 o 0:00 (tasr)

Eufronios: Sarpedonova smrť, 515 pred n. l. FOTO - REUTERS



RÍM - Metropolitné múzeum umenia v New Yorku ustúpilo v spore okolo ilegálneho obchodu s umeleckými dielami pochádzajúcimi z Talianska. Riaditeľ múzea Philippe De Montebello vráti Taliansku známu Eufroniovu vázu - dielo antického maliara Eufronia z roku 515 pred n. l., ako aj 15 kusov strieborného pokladu z 3. storočia pred Kristom objaveného v sicílskej obci Morgantina.

Umelecké diela pochádzajú z nepovolených vykopávok a múzeum ich za miliónové sumy kúpilo v 70. rokoch od priekupníkov s umeleckými predmetmi.

Nálezy, ktoré majú dnes nevyčísliteľnú hodnotu, by sa do Talianska mali vrátiť koncom roka 2007. Tam sa medzitým začali debaty, ktoré múzeum by malo vystaviť vzácnu vázu, na ktorej je zobrazená Sarpedonova smrť, tak ako ju opísal Homér.

Ochota newyorského múzea vrátiť umelecké diela Taliansku súvisí zrejme s hrozbou rímskych úradov, že už nikdy nezapožičajú na výstavy do New Yorku talianske umelecké diela, pokiaľ sa antické poklady nevrátia späť.

Pre americké múzeum, ktoré je tretím najväčším na svete - za Britským múzeom v Londýne a Ermitážou v Petrohrade - by bolo takéto opatrenie katastrofa.

Talianska metropola je v súčasnosti dejiskom procesu s kurátorkou Gettyho múzea v Los Angeles, ktorú prokuratúra obvinila z nelegálneho nadobudnutia talianskych umeleckých pamiatok v hodnote 20 miliónov dolárov (640 mi. Sk).