11. februar 2006 (sobota) od 19.00 hod. Elam klub, Bratislava. Hrajú: Hvozd, Devachan + krst CD, Dorota Nvotová & band, Tony Ducháček & Garage.

7. feb 2006 o 11:36 Agentúra Camille



Po úspešnom lete zakončenom Sunset festom 2006 v Bratislavskom Propeler-rock garden a po neúspešnom zimnom začiatku a neslávnom ukončení Propeleru sa organizátori rozhodli ukázať že rockgarden naďalej žije a že Propeler sa nepodarí len tak pochovať. Aj preto sa vo februári uskutoční koncert pod názvom Zimný Sunset fest 2006 v Bratislavskom Elame. Ako prvý vystúpi bratislavský Hvozd, známy svojou undegrandovo-šanzónovou hudbou a ako neunavná predkapela koncertov Psích vojakov. Ďalším učinkujúcim bude skupina Devachan ktorá mala planovaný svoj každoročný koncert spolu skrstom nového CD práve v Bratislavskom Propeleri počas vianoc a ktorý sa zo známych dôvodov neuskutočnil rovnako ako sa neuskutočnil aj koncert pražskej skupiny GARAGE. Práve Tony Ducháček a jeho Garage budú spolu s Dorotou Nvotovou a jej bandom hlavnými hviezdami koncertu. Dorota sa tesne pred koncertom vráti aj s Whiskym z mesačého pobytu v Indii, bude to jej prvý tohtoročný koncert. (A možno budú aj ukážky - videoprojekcia a rozprávanie o indii...). A kedže hrá aj sk. Dewachan indickú hudbu - ladenú do tematiky Indie - zapojí sa do projektu aj nová indická reštaurácia Ashoka, ktorá venuje pre vylosovaných návštevníkov poukážky na večeru. Koncert je v sobotu pred Sv. Valentínom, možno by preto by mohol byť takýto koncert zároveň aj príjemným netradičným valentínskym večerom...