KOŇABOJ (cz) a ZA (sk) v Klube Za Zrkadlom

16.2.2006 o 20.00h, Klub Za Zrkadlom, DK Zrkadlový Háj, Bratislava - Petržalka.

Výškovská skupina KOŇABOJ sa stala objavom F&C scény v susedných Čechách v roku 2003, kedy sa jej podarilo po pár mesiacoch existencie nie len že postúpiť na najväčší český festival ZAHRADA, ale v súťaži kapiel spomedzi stoviek ďalších konkurenčných interprétov aj vyhrať 1. miesto na základe diváckeho hlasovania. To kapele zabezpečilo možnosť nahrať aj vďaka ďalšej podpore silného sponzora vo významnom českom vydavateľstve Indies Records aj kompletný CD album. Ten vyšiel začiatkom roka 2004 pod názvom "Já sa koňa bojím".

"Koníci", ako sa sami členovia tejto skupiny nazývajú, patria k muzikantom, vychádzajúcim z rôznych hudobných žánrov (rock, folklór, metal, etno), ktorí napokon zakotvili spoločne v kapele prezentujúcej folkrockové (resp. folklórrockové) interpretácie ľudových piesní prevažne z Moravy (ale tiež z východného Slovenska a rusínskej oblasti). Pre kapelu sú typické energické, dynamické, rytmické piesne, s výbornými vokálmi (predovšetkým sólového spevu Jiřiny Šánovej), a excelentnými hudobnými výkonmi všetkých členov.

Vedľa Jiřiny, ktorá mimo spevu obsluhuje aj doprovodnú gitaru a podieľa sa na aranžmánoch, sa prezentujú tiež: Milan Šána (husle, mandolína, akordeón, djembé, gitara - v minulosti člen folkových, bluegrassových, folkrockových skupín, tiež etno skupiny TERNE ČHAVE) - David Řehák (sólová gitara, aranžmány- v minulosti člen death metalových a rockových skupín), Tomáš Béza (kontrabas, spev, perkusie - muzikálový herec, člen folkových skupín, cimbáloviek, ...), Martin Straka (basgitara, v minulosti člen rockovej, grungeovej, folkovej skupiny) a Karel Dufek (bicie nástroje, perkusie, v minulosti člen rôznych rockových skupín).

15.2.2005 vyvchádza už druhý CD album skupiny, pod názvom OMALOVÁNKY (rovnako vo vzdavateľstve Indies Rec.). Piesne nielen z tohto albumu si môžete vychutnať aj Vy, na koncerte v Bratislavskom Klube Za Zrkadlom, kde Koňaboj vystúpi vo štvrtok 16.2.2005.

Pred nimi sa na pódiu objaví ďalšia, tentokrát slovenská skupina, ktorej repertoár obsahuje taktiež skladby s ľudovými motívmi, ale aj vlastné autorské piesne. Skalická skupina ZA sa prezentovala na mnohých festivaloch , pamätať si ju môžete aj ako laureáta festivalu Country Lodenica 2004, víťaza festivalu Stupavský širák, tiež sa úspešne predstavuje aj za hranicami, v susednej Českej republike.

ZA vznikla v roku 1998 na pôde skalického Gymnázia, keď Ivan a Matej ( bratia, ktorí spolu hrávali doma, ale i pre kamarátov ) pribrali Lukáša a Martina ( bývalý člen skupiny- huslista), aby sa mohli zúčastniť, ako skupina, súťaže Senický kľúčik. ZA neznamená vôbec nič. Vzniklo to prakticky náhodne, keď sme sa spýtali jedného nášho kamaráta ( ďakujeme Ivan ) ako by sme sa mali volať a on vyslovil len tak, náhodne ZA. A tak sme ZA- nie za ničím, nie predložka, nie Žilina, jednoducho ZA ( a píše sa veľké Z a veľké A ). Skupina začínala s prevzatými skladbami rôznych autorov a vlastná tvorba prišla až v roku 2002. V súčasnej dobe hráme prevažne vlastné skladby, ktoré sú z pera Ivana, Mateja a Lukáša, tiež máme zopár prevzatých ľudových skladieb, ktoré si však sami upravujeme do nám vyhovujúcej podoby. A môžete sa dočkať i prevzatých skladieb, ale to hlavne na voľnejších vystúpeniach v kluboch, reštauráciách. Našou najväčšou zaujímavosťou sú asi trojhlasy a aranž skladieb. Vždy bol doménou skupiny trojhlas Ivana, Mateja a Lukáša, ktorý sme sa snažili robiť zaujímavo a pútavo a i keď v súčasnosti je spev trošku iný, trojhlasy sa snažíme čo najviac zachovávať. Ďalším dôležitým merítkom je pre nás aranž skladieb, snažíme sa robiť každú skladbu, pesničku tak ako to cítime a veľmi často všetko niekoľko krát prerábame, kým sa nám to úplne nepáči a nie je to ono. Na aranžovaní sa podieľajú všetci členovia skupiny, niekto síce príde často s novým nápadom a pri konečnej verzie je však väčšinou všetko inak. Viac informácií, fotografií a aj nejaké zvukové ukážky nájdete na www.skupina-za.sk.