Josh Harnett nechce byť sexsymbolom

7. feb 2006 o 17:21 SITA

BRATISLAVA 7. februára (SITA) - Herec Josh Harnett neznáša, keď ho označujú za sex symbol. Herec známy z filmu 40 dní a 40 nocí tvrdí, že keď ho ľudia uznávajú len pre jeho sexepíl a výzor, znižuje to jeho hereckú hodnovernosť. "Keď mi ľudia povedia, že som sexi, ako keby tým popreli moje herecké schopnosti. Snažím sa preto na to nesústrediť," povedal 27-ročný Harnett pre britský časopis Arts And Books Review.

Josh sa tiež priznal, že sa mu vôbec nepáčil vojnový film Pearl Harbour a robil to vraj len pre peniaze. Herec priznal, že radšej hrá temné, experimentálne postavy, ale vtedy nutne potreboval hotovosť a tak pristal na účinkovanie v úspešnom filme. "Bolo to pre mňa naozaj ťažké nakrúcať Pearl Harbour. Priatelia ma však presviedčali, aby som to neodmietal, pretože práve tento film mi otvorí oveľa viac možností," uviedol Harnett.