George Clooney sa bojí zostarnutia

7. feb 2006 o 15:00 SITA

BRATISLAVA 7. februára (SITA) - Americký herec George Clooney sa údajne obáva toho, že by jeho postupujúci vek mohol mať vplyv na jeho kariéru. Aj preto sa vraj snaží účinkovať v čo najväčšom počte filmov, kým mu vek nezničí šance na dobré filmové úlohy. Herec známy zo seriálu Pohotovosť či filmov ako Syriana našiel svoje uplatnenie aj ako nezávislý tvorca, no obáva sa, že veľkí filmoví magnáti ho čoskoro vymenia za mladších a talentovanejších hercov. "Som v pozícii, o ktorej viem, že nevydrží veľmi dlho. Viem, že tu teraz existuje iba veľmi malá šanca ešte niekde účinkovať, kým si všetci nezačnú hovoriť, že som na to už pristarý," povedal