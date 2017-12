Mariah Carey maškrtí v posteli s podbradníkom

BRATISLAVA 7. februára (SITA) - Speváčka Mariah Carey prezradila, že veľmi rada maškrtí v posteli. Vždy, keď si do postele vezme nejakú pochúťku, nasadí si radšej podbradník, aby sa neušpinila. Popová ...

7. feb 2006 o 18:00 SITA

BRATISLAVA 7. februára (SITA) - Speváčka Mariah Carey prezradila, že veľmi rada maškrtí v posteli. Vždy, keď si do postele vezme nejakú pochúťku, nasadí si radšej podbradník, aby sa neušpinila. Popová hviezda sa rozhovorila aj o jedení na verejnosti, ktoré neznáša. Má totiž pocit, akoby sa všetky pohľady upierali iba na ňu a to ju znervózňuje. So svojou hmotnosťou je už zmierená. Veľmi ľahko priberie, k čomu jej maškrtenie v posteli iba pomáha. Na druhej strane aj veľmi rýchlo schudne. "Veľa ľudí o mne ani nevie, že mám dosť veľké bicepsy a dobre vyvinuté svalstvo," povedala Mariah o svojej postave.