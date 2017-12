Filmári sa už schádzajú do Berlína

Nadchádzajúci berlínsky filmový festival uvedie v hlavnej prehliadke 26 filmov z 24 krajín. Z toho 19 snímok bude súťažiť o Zlaté a Strieborné ...

8. feb 2006 o 10:45 MILOŠ ŠČEPKA

Berlinale otvorí britsko-kanadský súťažný film Snow Cake režiséra Marca Evansa. Stretli sa v ňom Carrie-Anne Mossová a Alan Rickman. FOTO - BERLINALE



Nadchádzajúci berlínsky filmový festival uvedie v hlavnej prehliadke 26 filmov z 24 krajín. Z toho 19 snímok bude súťažiť o Zlaté a Strieborné medvede, rovnaký počet je svetových premiér, tri súťažné diela sú režijnými debutmi. V súťaži sa stretnú známi tvorcovia Robert Altman, Sidney Lumet, Claude Chabrol, Jafar Panahi, Michael Winterbottom a Michele Placido, no aj bosnianska debutantka Jasmila Žbanicová.

Festival vo štvrtok 9. februára o 19.45 h otvorí britsko-kanadský súťažný film Snow Cake režiséra Marca Evansa s Alanom Rickmanom, Sigourney Weaverovou a Carrie-Anne Mossovou. Záverečným predstavením bude premiéra zrekonštruovanej špeciálnej verzie klasického westernu Pat Garrett & Billy the Kid režiséra Sama Peckinpaha.

Okrem nemeckých, amerických, britských, talianskych a francúzskych diel budú súťažiť aj filmy austrálske, holandské, hongkonské, iránske, rakúske či švédske. Osemčlennej medzinárodnej porote predsedá herečka Charlotte Ramplingová, členmi sú aj herec Armin Mueller Stahl a kameraman Janusz Kaminski.

Pod diplomatickým označením Berlinale Special 2006 festival uvedie aj novinku Roberta Benigniho La tigre e la neve či dokument o najväčšom britskom hudobnom festivale Glastonbury.

Prehliadka Forum ponúkne 40 filmov, z toho 21 svetových premiér a 15 debutov. Hlavnými témami prehliadky Panorama (37 snímok z 33 krajín) sú hudba, umelci, futbal, sexuálna rôznorodosť, Maghreb a Stredný východ.

Pokračuje i súťažná prehliadka filmov pre deti a mládež Kinderfilmfest, obsahujúca tri desiatky krátkych, celovečerných, hraných i animovaných snímok. Trinásť najnovších nemeckých filmov si najmä zahraniční účastníci budú môcť pozrieť v sekcii Perspektive Deutsches Kino. Hlavnou retrospektívou bude séria 50 snímok pod názvom Traumfrauen, venovaná ikonám svetového filmu 50. rokov od Brigitte Bardotovej až po Lanu Turnerovú.

Už po dvadsiaty raz udelí svoju cenu Teddy medzinárodná porota homosexuálov a lesbičiek. Jubileum oslávia retrospektívou víťazných diel z minulosti. Sú medzi nimi aj snímky Francoisa Ozona, Dereka Jarmana či Pedra Almodóvara.

Premiéru bude mať cena pre najlepší celovečerný hraný debut, dotovaná sumou 25-tisíc eur. Uchádzať sa o ňu bude 13 snímok z hlavných prehliadok. Držiteľmi čestných Zlatých medveďov sa stanú poľský režisér Andrzej Wajda a britský herec, Sir Ian McKellen (Gandalf z Pána prsteňov).

Tretí rok pokračuje prehliadka filmov inšpirovaných Marshallovým plánom povojnovej pomoci. Berlinale ju uzavrie špeciálnym DVD Selling Democracy The Films of the Marshall Plan a publikáciou Selling Democracy Friendly Persuasion.

Berlinale uvedie aj 56 krátkych filmov, z toho 10 v súťaži. Na 1115 predstaveniach uvidia účastníci festivalu celkom 360 filmov z 56 krajín, z toho 55 diel z Nemecka.

Slovensko bude mať zastúpenie len v podobe spoločnej prezentácie s Českom, Poľskom, Maďarskom a Slovinskom na medzinárodnom filmovom trhu. Tradíciou sa už stal Berlinale Talent Campus, na ktorom sa zíde 520 mladých talentov zo 101 štátov, medzi nimi i scenárista a hudobník Jaroslav Ridzoň zo Slovenska. Prednášať a viesť tvorivé dielne bude takmer sto popredných svetových filmárov.

Tak ako vlani sa slávnostné vyhlásenie výsledkov uskutoční už v sobotu 18. 2. a nedeľa, záverečný deň Berlinale, pod názvom Berlinale Kinotag opäť ponúkne bežným platiacim divákom najzaujímavejšie festivalové snímky.