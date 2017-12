Rolling Stones: Cenzúra našich piesní bola "absolútne smiešna"

New York 8. februára (TASR) - Cenzúra piesní Rolling Stones vo finále profesionálnej ligy amerického futbalu, známom ako Superbowl, bola "absolútne smiešna ...

8. feb 2006 o 4:02 TASR

New York 8. februára (TASR) - Cenzúra piesní Rolling Stones vo finále profesionálnej ligy amerického futbalu, známom ako Superbowl, bola "absolútne smiešna a celkom zbytočná," reagovala v utorok prostredníctvom hovorkyne kapela.

Národná futbalová liga, ktorá produkovala šou vysielanú televíziou ABC v nedeľu večer, umlčala mikrofón speváka Micka Jaggera počas sexuálne sugestívnych pasáží v dvoch z troch pesničiek, ktoré kapela zahrala pred 90 miliónmi televíznych divákov.

Futbalová liga, ktorá má svoje skúsenosti z odhaleného prsníku Janet Jacksonovej pri podobnej príležitosti pred dvoma rokmi, uviedla, že si chcela byť istá, že je program vhodný pre rodinnú zábavu.

Incident pripomenul vystúpenie kapely v Šou Eda Sullivana koncom 60. rokov, keď skupina musela zmeniť text "Letďs Spend the Night Together" (Poďme stráviť noc spoločne). Jagger vtedy zaspieval "Letďs spend some time together" (poďme stráviť istý čas spoločne), ale gúľal pritom pre efekt očami.