Brittany Murphy pobozkala snúbenca až na 17. rande

8. feb 2006 o 12:00 SITA

BRATISLAVA 7. februára (SITA) - Herečka Brittany Murphy pobozkala svojho snúbenca až na sedemnástom rande. Herečka prezradila, že sa so snúbencom Joem Macalusom, s ktorým sa zasnúbila počas Vianoc, snažili udržať ich vzťah platonický počas prvých týždňov. Tiež sa priznala, že Joea prvýkrát pozvala na rande ona, keď spolu pracovali na filme Little Black Book v roku 2004. "Vedela som, že je to milý chalan a strašne pekný. Opýtala som sa ho, či by so mnou nešiel do kina a na večeru. Bolo to prvýkrát v živote, čo som niekoho pozvala na rande," povedala Murphy a dodala, že sa skutočne pobozkali až na sedemnástom rande. "Sme trocha staromódni, ale páči sa nám to," uviedla.