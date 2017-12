Madsen prekvapila Harrisona Forda vášnivým bozkom

BRATISLAVA 8. februára (SITA) - Herečka Virginia Madsen známa z filmu Sideways tak túžila pobozkať Harrisona Forda, s ktorým nakrúcala nový film Firewall, že sa rozhodla urobiť to hneď v prvý deň nakrúcania.

8. feb 2006 o 11:00 SITA

Podľa informácií internetovej stránky contactmusic.com si Virginiu Madsen vybral Ford sám, aby vo filme stelesnila jeho manželku, a ona nemrhala časom a hneď mu dala najavo, ako veľmi je mu za tento výber vďačná. "Jednoducho som ho schmatla a pobozkala. Myslím si, že to nečakal. Bol to prvý deň nakrúcania a ja som si pomyslela, že to musím spraviť," priznala sa Madsen. Režisérovi Richardovi Loncraineovi sa spontánny bozk tak páčil, že sa rozhodol ho ponechať vo filme. Avšak dohodli sa, že s vášňou to nebudú preháňať, aj keď Madsen by nemala námietky. "Chcela som, aby naše filmové manželstvo vyzeralo ako ozajstné, preto som do toho chcela vložiť viac vášne," povedala Madsen.