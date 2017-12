Anthony Hopkins nakrúcal nebezpečné scény bez kaskadéra

8. feb 2006 o 9:20 SITA

BRATISLAVA 8. februára (SITA) - Waleský herec Sir Anthony Hopkins nechcel použiť pri nebezpečných scénach vo filme The World's Fastest Indian kaskadéra, pretože si myslel, že aj napriek život ohrozujúcim scénam, by to mohla byť zábava. Hopkins riskoval svoj život alebo minimálne vážne zranenie, keď sa nechal ťahať za motocyklom po zemi v Bonneville Salt Flats v Utahu počas scény motocyklovej havárie v životopisom filme o Burtovi Munrovi. "To som celý ja. Položili ma na špeciálny ťahač za motorku a iba mi povedali, aby som radšej dvihol hlavu, pretože pri rýchlosti okolo 100 kilometrov za hodinu, by mi to mohlo nepekne poškriabať tvár. Vláčilo ma to pekne ďaleko a ja som sa len smial. Vtedy som si povedal, že takto sa predsa nedá živiť v šesťdesiatke," povedal herec. "Režisér Roger Donaldson sa ma spýtal, prečo sa tak smejem. Odpovedal som mu, že keby ma videla moja manželka, v živote by mi nedovolila sadnúť si na motocykel," uviedol Hopkins. Ako však ďalej uviedol, väčšinou sa necháva na pľaci zaskakovať profesionálnymi kaskadérmi. "Nemyslím, že je nevyhnutné brať na seba zbytočné riziko, pretože keď robíte takéto scény, môžete si zlomiť nohu alebo členok a je po filme. Obdivujem kaskadérov. Sú to veľmi odvážni ľudia," dodal držiteľ Oscara.