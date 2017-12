Producent Ramesh Sippy sa chystá režírovať nový film

BRATISLAVA 8. februára (SITA/AP) - Veterán Ramesh Sippy plánuje režírovať film po tom, ako viac ako desať rokov pôsobil ako producent. Sippy, ktorý sa preslávil produkciou trhákov v 70. a 80. rokoch, ...

8. feb 2006 o 14:00 SITA

BRATISLAVA 8. februára (SITA/AP) - Veterán Ramesh Sippy plánuje režírovať film po tom, ako viac ako desať rokov pôsobil ako producent. Sippy, ktorý sa preslávil produkciou trhákov v 70. a 80. rokoch, ako boli Sholay a Embers, sa pre denník Mumbai Mirror vyjadril, že už ho nebaví produkcia a chce začať s režírovaním. Do svojho nového filmu plánuje obsadiť známych hercov ako sú Amitabh Bachchan a Hema Malini. "Chcem sa vrátiť ku koreňom, teda k režírovaniu. Chcem sa vrátiť s dobrým filmom, aby na mňa ľudia nezabudli," povedal Sippy. Dodal, že by opäť rád spolupracoval so starým priateľom Bachchanom a známym scenáristom Javedom Akhtarom. Začiatok nakrúcania plánuje Sippy na koniec tohto roka a mal by to byť romantický film, v žiadnom prípade akčný triler. "Možno som už starý, ale môj duch je stále mladý," uviedol 58-ročný Sippy a dodal, že prestávka od režírovania mu pomohla a dodala mu viac energie na nový projekt. Sippyho posledný producentský počin bol film Bluffmaster, ktorý režíroval jeho syn Rohan.